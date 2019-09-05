شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قوانين على أجندة اللجنة الدينية بالبرلمان بدور الانعقاد المقبل..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 تشريعات على مائدة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تستهدف إقرارها خلال دور الانعقاد المقبل، وهى كالتالى:

1 ـ مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية:

هو مشروع مقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، تم الموافقة عليه داخل اللجنة، وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وينظم شئون دار الإفتاء.

2 ـ مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة:

مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، ووافقت اللجنة عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.

3 ـ مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين:

يحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وانتهت اللجنة من مناقشة هذا المشروع، وستعد تقريرها عنه لعرضه على المجلس.

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4 ـ مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين:

وافقت عليه اللجنة وانتهت من مناقشته، ويتبقى مراجعته وإعداد صياغته النهائية، لعرضه على المجلس.

5 ـ مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية:

مشروع قانون مقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وستواصل اللجنة مناقشة مواده بدور الانعقاد الخامس المقبل، لحسمه وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.