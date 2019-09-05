شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى فاضحاً الإخوان: لن نجد أنجس منهم.. والوطن لم يكن قضيتهم أبداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح المحلل السياسى السعودى، خالد الزعتر، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكداً أن تنظيمهم لا يؤمن بالأوطان كما أنهم يتقنون المواقف المتلونة.

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وقال المحلل السياسى السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":لن تجد أنجس من الإخوانجية، فهم رضعوا التقية الإيرانية ، ويتقنون المواقف المتلونة.

وتابع خالد الزعتر: لن تجد الوطن قضيتهم أبداً لأنهم ينظرون له كما قال سيدهم قطب ( ومالوطن إلا حفنة من تراب نجس) إنتهازيون ، قضيتهم فقط أين تكمن مصلحتهم الخاصة.