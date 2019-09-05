شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى فاضحاً الإخوان: لن نجد أنجس منهم.. والوطن لم يكن قضيتهم أبداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح المحلل السياسى السعودى، خالد الزعتر، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكداً أن تنظيمهم لا يؤمن بالأوطان كما أنهم يتقنون المواقف المتلونة.
وقال المحلل السياسى السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":لن تجد أنجس من الإخوانجية، فهم رضعوا التقية الإيرانية ، ويتقنون المواقف المتلونة.
وتابع خالد الزعتر: لن تجد الوطن قضيتهم أبداً لأنهم ينظرون له كما قال سيدهم قطب ( ومالوطن إلا حفنة من تراب نجس) إنتهازيون ، قضيتهم فقط أين تكمن مصلحتهم الخاصة.
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