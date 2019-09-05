شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مطروح يطالب بحل مشكلة انتداب الأطباء بالمناطق النائية لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، بحل مشكلة نقص عدد الأطباء في المناطق الحدودية والمحافظات النائية، وزيادة الحوافز التي تشجع الأطباء والممرضين علي العمل في هذه المناطق.

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وأشار "العمدة"، إلي أن المحافظات النائية والحدودية تعاني من قلة عدد الأطباء، ولابد من زيادة مدة انتداب الأطباء للعمل في هذه المناطق، بأن تكون مفتوحة أو أكثر من 4 سنوات، وتكون بعد ذلك متروكة للطبيب نفسه إذا أراد أن ينهي انتدابه أو يستمر في مكان العمل بالمناطق النائية.

وأوضح نائب مطروح، أن رئيس الجمهورية يولي ملف الصحة أهمية كبيرة ويضعه علي الأولويات وذلك في إطار اهتمامه ببناء الإنسان المصرى، ولذلك فإن حل مشكلة ندب الأطباء في المناطق النائية وزيادة حافز عملهم في هذه المناطق يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية لحل مشكلات منظومة الصحة.