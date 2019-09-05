شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"طاقة البرلمان": منظومة القمامة أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حماد غلاب، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن منظومة القمامة من أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، بالإضافة لعدد من الملفات التى تخظى باهتمام المواطن، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى، ومنظومة الصحة، والتعليم.

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وأوضح عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن المنظومة تستوجب سن تشريع خاصة وأن التشريعات الحالية تحتاج لإعادة نظر، على أن تكون التشريعات الجديدة قوية، لتحقق طفرة نوعية فى المنظومة المستهدفة، بالإضافة لوضع عقوبات رادعة علي المخالفين، للمساعدة علي التطوير المؤسسي للمنظومة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيها.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة تفعيل وحدات التدخل السريع لإزالة القمامة، ثم تلقي البلاغات والشكاوي من المواطنين، والتي بدأ تفعيلها في بعض المحافظات، لافتا إلى أن النهوض بالمنظومة يستوجب ايضا مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء وإدارة مصانع التدوير، بالإضافة لدور المجتمع المدنى، وزيادة الوعى لدى المواطنين فى هذا الصدد.