"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم استضافة غير المؤهلين للحديث فى الدين والإفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث فى الامور الدينية أو الافتاء فيها وذلك فى اطار سعى المجلس لإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز و العنف و الكراهية.
يأتى ذلك ضمن القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأكواد و التى وضعها المجلس ،حيث وضع كود المحتوى الدينى و الذى يلزم باحترام الأديان السماوية وتعاليمها وابراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان وأن يكون النقاش الدينى جاد وهادف و ينبذ العنف والتطرف واثارة الفتن وعدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث فى الأمور الدينية أو الافتاء فيها .
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