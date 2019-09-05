شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة البرلمان: تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونياً يقضى على الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا قريبًا، مؤكدا أن تلك المنظومة تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضى.

وأكد عامر، أن هذا الاتجاه من الحكومة يقضى على جميع أنواع الفساد والانحراف فى ملف تخصيص الأراضى الصناعية وما كان يقوم به البعض من شراء للأراضى لأغراض صناعية ثم يقوم بالمتاجرة فيها وبيعها بأسعار خيالية، مطالبا الحكومة بالإسراع فى إطلاق هذه المنظومة للتسهيل على رجال الأعمال والاستثمار والصناعة فى الحصول على الأراضى لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.