اختلاسات في مكتب الكهرباء والماء استمرت أربع سنوات.. والملف بيد القضاء

أقر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوجود عملية اختلاس اكتشفت، قبل أيام، في المديرية الجهوية للتوزيع في الدارالبيضاء.

وقال المكتب، في بلاغ له، إنه بتاريخ 28 غشت 2019، تم كشف عملية اختلاس همت فواتير عدد من مقدمي الخدمات في المديرية الجهوية للتوزيع في الدارالبيضاء.

وأوضح المكتب أنه فور اكتشاف هذا الاختلاس، أصدر المدير العام تعليماته من أجل تكليف لجنة تحقيق داخلية، ووضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.

وكشفت عمليات التدقيق الأولي، بحسب البلاغ نفسه، عن تحويل مستحقات إلى حسابات مغايرة لحسابات مقدمي الخدمات، طوال أربع سنوات تقريبًا.