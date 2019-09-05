بعد انتقاد الفنانين بسبب جنازة خدي.. هشام الوالي: كفانا نضالا مزيفا

دافع الفنان هشام الوالي، اليوم الخميس، عن الفنانين المغاربة، الذين وجدوا أنفسهم محط هجوم بسبب غيابهم عن جنازة الفنان الراحل محمد خدي، واعتبر أن ما يروج حول الأمر نضال مزيف.

وفي تدوينة على صفحتيه في موقعي التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، و”فايسبوك”، قال هشام الوالي: “كفانا نضالا مزيفا.. من حضر جنازة المرحوم السي محمد خدي الله يرحمو ويوسع عليه، لم يحضر جنازة المرحومة أمينة رشيد، ومن حضر جنازة المرحوم عزيز موهوب لم يتمكن من حضور جنازة مولاي عبد الله العمراني، ومن حضر جنازة المرحوم المحجوب الراجي لم تسعفه الظروف لحضور جنازة المرحوم السي محمد البسطاوي، وهكذا “.

وأضاف الوالي متسائلا: “إذا، أين يكمن المشكل عندما يحضر بعض من الكل وينوب الحاضر عن الغائب دون المساس بحرمته، وإلتماس الأعذار له، عوض السب والشتم، ووصفه بالمتملق، والانتهازي، والله وحده يعلم سبب غيابه، وعدم تمكنه من الحضور”.

وأبدى الوالي تخوفه من أن يصبح حدث أليم مثل رحيل فنان إلى وسيلة تصفى بها الحسابات، إذ زاد في تدوينته: “أخاف ما أخاف أن يصبح موت الفنان مادة دسمة تصفى فيها الحسابات الضيقة، وتتهم فيها السرائر، وعوض أن نستعرض مزايا، وأعمال، وعطاء الفنان سنعد عدد الحاضرين، ومكانتهم وقيمتهم، وكل هذا لا ينفع الميت في شيء، وكما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): “دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا إلى أخيه بخير قال الملك الموكل به، آمين ولك بمثل ما دعوت.رحمك الله السي محمد خدي.”

واشتكى أقرباء الفنان محمد الخدي، الذي توفي، يوم الاثنين الماضي، من قلة حضور الفنانين في جنازته، الأمر الذي جعلهم محط انتقادات الجمهور، الذي تساءل عن سبب حضور فنانين كثر في جنائز معنية، وغيابهم عن أخرى.