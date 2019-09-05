شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز طبي حديث بوادي حضرموت يغنيك عن السفر للخارج والان مع التفاصيل

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مركز نبض الحياة الطبي الحديث بمدينة سيئون في محافظة حضرموت .

وتعرف الوكيل الكثيري ومعه وكيلا المحافظة المساعدين عبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري من مدير المركز الدكتور حسن مولى الدويلة عن الأقسام الحيوية والمهمة وما تحويه من أجهزة طبية بتقنية حديثة تلبي حاجة الأطباء الاختصاصيين للتشخيص الدقيق للمرض تسهم في التخفيف عن المرضى من عناء السفر وتكلفة ارسال الفحوصات للخارج ، لافتا بأن المركز يعمل بإشراف كادر مؤهل ذو شهادات وخبرة عالية ، ويتميز بتوفير جميع الفحوصات والتخصصات الطبية النادرة.

وخلال الافتتاح أشار وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الى افتتاح المركز يعد اضافة نوعية في المجال الطبي ، متمنيا من جميع المستثمرين رفع نوعية الأجهزة الطبية لتقديم خدمة صحية مميزة.

حضر افتتاح المركز مديري عموم مديريتي سيئون والسوم محمد العامري وسليم باشامخة ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد وعدد من المختصين.

وعلى صعيد متصل، ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري تقارير عن مستوى أداء المكاتب الخدمية .

وفي افتتاح المكتب هنأ الوكيل الكثيري أعضاء المكتب التنفيذي وكافة ابناء وادي حضرموت بحلول العام الهجري الجديد متمنيا ان يكون عام خير وسلام للامة جمعا مجددا تهنئته وتبريكاته للطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية ، معربا عن سعادته بتحقيق التفوق وحصول بعض الطلاب على المراتب المتقدمة على مستوى الجمهورية .

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وأستعرض المكتب بحضور وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري تقارير عن نشاط وانجازات المراكز التخصصية الطبية والصعوبات والتحديات التي تواجهها .، وآخر عن دور مكتب الصناعة في دعم الصناعات الصغيرة وامتصاصها للبطالة ومدى الرقابة للمواد الغذائية المنتهية صلاحيتها والإجراءات المتخذة بشأنها .

كما ناقش المكتب التنفيذي تقارير صندوق الرعاية الاجتماعية وتقرير تقييمي عن العام الدراسي 2018- 2019م ونتائج الامتحانات للتعليم الأساسي والثانوي والاستعداد للعام الدراسي الحالي ، إضافة إلى تقرير عن العام الدراسي لمحو الأمية وتعليم الكبار .

وتناول المكتب تقرير لمديرية ثمود تضمن أداء السلطة ومستوى تنفيذ المشاريع و أداء الخدمات وتحصيل الايرادات .

حضر اجتماع المكتب التنفيذي قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام الأمن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني .