رئيس حزب تركي يهاجم وزير داخلية أردوغان لتهديده أكرم أوغلو

هاجم رئيس حزب السعادة التركي تامال كارامولا أوغلو، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بسبب تهديده لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وتدخله في الأمور السياسية.

ووجه كارامولا أوغلو، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي لحزبه، انتقادات لحالة العدالة في تركيا وسطوة السلطة الحاكمة على القضاء، مقدما التهنئة لجميع العاملين في الجهاز القضائي بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

وتابع: "المجتمع في تركيا لم يعد ينتظر أن الثقة بالعدالة ستزيد"، بحسب صحيفة زمان التركية.

وأشار إلى زيادة سيطرة الرئيس رجب أردوغان على الجهاز القضائي، موضحا أن "العام القضائي تم افتتاحه هذا العام في المجمع الرئاسي بدلاً من المحاكم. لأن العدالة تبدأ في المجمع وتنتهي فيه".

ولفت كارامولا أوغلو إلى تهديدات وزير الداخلية سليمان صويلو لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى، منتقدا قوله: "سنجعلك تندم"، مشيرا إلى أنه "يتصرف كأنه قاضٍ يصدر الأحكام على الجميع".

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وأضاف: "سليمان صويلو هو وزير للشؤون الداخلية، ولكنه ليس مسؤولا عن البلديات. يمكنه متابعة ما إذا كانوا يتصرفون بشكل خاطئ أم لا، ولكنه ليس قاضيا أو مدعيا عاما. لم يعط أحد وزير الداخلية الحق ليجعل أحدا يندم. وزير الداخلية مخول بتحقيق الأمن والهدوء والطمأنينة. أنا لا أفهم هذا النوع من التصريحات".

وكان وزير الداخلية انتقد الزيارات التي أجراها رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو لرؤساء البلديات الأكراد المعزولين.

وقال سليمان صويلو في انتقاده لإمام أوغلو: "أقولها من هنا: قم بعملك، ولكن إذا شغلت نفسك بأشياء أخرى غير عملك، سنجعلك تندم".

ولاقت هذه التصريحات استياء كبيرا من قبل الأوساط السياسية وعلى منصات الإعلام الاجتماعي.

وأثارت تصريحات سليمان صويلو تساؤلات حول ما إذا كان نظام أردوغان يخطط لعزل رؤساء البلديات المعارضة الأخرى مثل إسطنبول وأنقرة، كما عزل رؤساء البلديات الأكراد وعيّن بدلاً منهم أوصياء تابعين للحزب الحاكم.