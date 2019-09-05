السيسي لجنبلاط: حريصون على تجنيب لبنان مخاطر الصراعات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيبه مخاطر الصراعات في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد لجنبلاط الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام مصر الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

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من جانبه، أعرب جنبلاط عن تشرفه بلقاء السيسي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مشيرا إلى تقدير بيروت للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.





وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلاً عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه.

يذكر أن جنوب لبنان شهد الأيام الماضية توترا كبيرا عقب قيام مجموعة تابعة لمليشيا "حزب الله" استهدفت، آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم داخل إسرائيل، رداً على مقتل عنصرين له في قصف إسرائيلي في سوريا.

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات على أهداف للحزب، ما أدى إلى توتّر على الحدود من الجهتين، الأمر الذي استدعى قيام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري باتصالات دولية لتهدئة الأوضاع.