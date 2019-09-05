بوتين يؤكد اكتمال المحادثات مع أوكرانيا بشأن تبادل السجناء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن المحادثات مع أوكرانيا بشأن تبادل السجناء اكتملت، ما يمهد الطريق أمام البلدين لتطبيع العلاقات وإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات.

وذكر بوتين، الذي كان يتحدث في منتدى اقتصادي بمنطقة الشرق الأقصى في روسيا، أن اتفاقا مهما لتبادل السجناء بين موسكو وكييف قد يمثل خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين، و يشمل عددا كبيرا من الأشخاص.

وكانت روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014، وتفجر التوتر بين الجارتين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعدما احتجزت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها بمضيق كيرتش.



Advertisements

واعترضت روسيا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 3 سفن حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأسود إلى بحر آزوف وأسرت 24 بحارا على متنها.

وتقول موسكو إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني وانتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها عبر البحر الأسود، قاصدة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، ما تسبب في توقف حركة الملاحة، وهو ما نفته أوكرانيا.

وتعد هذه المواجهة العسكرية الأولى المفتوحة بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبداية نزاع مسلح بشرق أوكرانيا في بداية السنة نفسها بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مناقشات خلال الشهرين الماضيين في محاولة للتوصل إلى حل للنزاع بشرق أوكرانيا، والعمل المشترك بشأن عودة المعتقلين لدى الجانبين.

كما ناقش الرئيسان إمكانية استمرار الاتصالات في إطار مجموعة "نورماندي" التي تضم فرنسا وألمانيا من أجل إنهاء الصراع بين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد والقوات الأوكرانية.