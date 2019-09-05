إسقاط طائرة حوثية باتجاه مناطق مدنية سعودية

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العين الإخباريةالخميس 2019/9/5 03:41 م بتوقيت أبوظبي
المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي
أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جنوبي السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تركي المالكي، أن القوات تمكنت اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقت باتجاه الأعيان (المناطق) المدنية بخميس مشيط (جنوبي المملكة).
وأوضح المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.
وأشار إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وإثر عمليات عسكرية واسعة للتحالف مكنت الجيش اليمني من تحرير مواقع استراتيجية في المحافظات التي كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تحاول بينم الحين والآخر إطلاق طائرات مسيرة جنوبي المملكة لكن غالبيتها يدمرها التحالف قبل الوصول لأهدافها.
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