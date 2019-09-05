مسؤولة سابقة بـ"العدالة والتنمية": 770 ألف استقالة من الحزب

أكدت مسؤولة بارزة سابقة بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أن الحزب شهد مئات الآلاف من الاستقالات خلال الأشهر الأخيرة، بسبب السخط من سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت فاطمة يافوز، العضو البارز السابق بالفرع النسوي بالحزب، خلال لقاء عبر قناة "يول تي في" التركية، أن نحو 400 ألف عضو استقالوا خلال الأشهر الأخيرة، وأن إجمالي من تقدموا باستقالاتهم وصل إلى 770 ألفا.

وقالت "يافوز" إن "هذه ليست أرقاما مؤكدة، لكنني أقول ما سمعته. إنها ليست حركة منظمة، كل تلك الاستقالات هي استقالات فردية. لكن على الأرجح بعد تخطينا هذه المرحلة سيواصلون على نحو منظم."

وذكر موقع "أحوال" التركي بنسخته الإنجليزية أن آخر إحصائية لأعداد أعضاء الحزب كانت 9.9 مليون في الأول من يوليو/تموز.





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وكانت "يافوز" أعلنت، الإثنين الماضي، استقالتها وسط حالة صراعات داخل الحزب؛ إذ يسعى الرئيس التركي رجب أردوغان لطرد مسؤولين سابقين بارزين؛ من بينهم أحمد داود أوغلو الذي كان رئيسا لحكومة الحزب حتى أُجبر على الاستقالة في 2016.

وقالت "يافوز" إن استقالتها كانت قرارا شخصيا، وإنها أرادت إظهار أن داود أوغلو ليس بمفرده بعد طرده، مشيرة إلى أنها تعمل الآن مع فريق رئيس الوزراء السابق على حركتهم السياسية الجديدة، وأنها وهو مع اثنين آخرين طُردوا من الحزب بسبب انتقاد سياساته.

وعاد داود أوغلو تحت الأضواء بعد الأداء السيئ للحزب التركي الحاكم خلال الانتخابات البلدية في مارس/آذار، ليخسر 5 من أكثر المحافظات اكتظاظا بالسكان، بما فيها إسطنبول وأنقرة.

وكانت حدة الأزمات تصاعدت داخل الحزب الحاكم في تركيا "العدالة والتنمية"، باستقالة عدد آخر من رموزه التاريخية، في صدارتهم سعد الله أرغين وزير العدل السابق، وبشير أطالاي الذي كان يتولى حقيبة الداخلية.





وتُجرى أيضا محاولات من وراء ستار لإقناع وزراء سابقين بالاستقالة من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، والانضمام إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان أو رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

ويسعى كل من باباجان وأوغلو إلى تأسيس حزبين منفصلين بعد استقالتهما من الحزب الحاكم في تركيا.