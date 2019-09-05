مقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن غربي مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 6 إرهابيين خلال تبادل لإطلاق النار في مداهمة بنطاق الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية.

وأوضحت الوزارة أن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية، واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأوضحت الداخلية أنه تم مداهمة المنطقة فجرا، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مقتل 6 من العناصر.

وحسب بيان الداخلية، فقد عثر بحوزة الإرهابيين على "4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات"، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وتأتي هذه العملية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.