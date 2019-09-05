مصر.. القضاء على 6 عناصر إرهابية بالواحات

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس القضاء على ستة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالواحات البحرية جنوب غرب القاهرة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم الخميس إنه “استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد”.

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وأضافت: “فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية”.

وتابعت: “تم مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع ستة من العناصر عثر بحوزتهم على أربع بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، وكمية من الطلقات”.

وحسب البيان ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.