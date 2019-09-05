الان تتابع شقيق بوريس جونسون يقدم استقالته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قدم شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة مؤكدا انه يغلب “المصلحة الوطنية” على “الولاء العائلي”.
وكتب جو جونسون المؤيد لاستفتاء ثان حول بريكست فيما يريد شقيقه خروجا من الاتحاد الاوروبي في أسرع وقت، في تغريدة “في الأسابيع الماضية كنت أشعر انني عالق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية- انه توتر لا يمكن حله ولقد آن الأوان لكي يتولى آخرون مهامي كنائب وعضو في الحكومة”.
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