الان تتابع فيضانات مدمرة.. الإعصار دوريان يستعيد قوته ويستهدف ولايتي كارولينا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
استعاد الإعصار دوريان قوته ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة اليوم الخميس بينما يتجه صوب الولايتين الأمريكيتين نورث كارولينا وساوث كارولينا، فيما يحذر خبراء الأرصاد الجوية سكان المناطق الساحلية من فيضانات مدمرة محتملة جراء ارتفاع مستوى المياه.
وكانت قوة دوريان قد ضعفت خلال مروره بساحل فلوريدا، بعدما تسبب في أَضرار كارثية لجزر البهاما فيما كان إعصارا من الفئة الخامسة.
وتأكد أن 20 شخصا لقوا حتفهم عندما ضربت العاصفة سلسلة الجزر لنحو 48 ساعة.
وقال مركز الأعاصير الوطني ومقره ميامي في وقت مبكر من اليوم الخميس أن دوريان محمل برياح قصوى تبلغ سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.
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