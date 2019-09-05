شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» شمال المغرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرباط)
تمكن الأمن المغربي اليوم (الخميس) من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تتكون من 5 إرهابيين بين مدينتي بركان والناظور شمال المغرب.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.
وأضاف البيان أن أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات أحد فروع داعش بمنطقة الساحل، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب.
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