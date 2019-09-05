شكرا لقرائتكم خبر عن انتحاري من طالبان يقتل 10 ويصيب 42 في كابول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

أعلن مسؤولون أن تفجيرا نفذه انتحاري من حركة طالبان في وسط العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 42 اليوم (الخميس)، ودمر سيارات ومتاجر في منطقة قريبة من مقر قوة حلف شمال الأطلسي والسفارة الأمريكية.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم حتى في الوقت الذي تتفاوض فيه الحركة مع مسؤولين أمريكيين لإبرام اتفاق بشأن سحب القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية منها.

ولم يتراجع العنف في أفغانستان رغم إحراز طالبان ومسؤولين أمريكيين تقدما في المفاوضات.