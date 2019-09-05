اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت ظهر اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابيه المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتيه وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.