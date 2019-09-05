شكرا لقرائتكم الشرطة المصرية تقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالواحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي 6 عناصر إرهابية مصرعهم في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في العمق الصحراوي بالواحات البحرية.

وكانت توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني المصري حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وكانت الشرطة المصرية قد قامت بمداهمة المنطقة فجر اليوم الخميس، حيث بادرتها العناصر الإرهابية بإطلاق النيران مع القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع 6 من العناصر عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.