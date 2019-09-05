الداخلية: مقتل 6 عناصر إرهابية في إطلاق نار بالواحات البحرية

الموجز
قُتل 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالواحات البحرية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس،، إنه استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.
وأضافت: "فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية".
وتابعت: "تم مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم 5 سبتمبر الجاري وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع 6 من العناصر عثر بحوزتهم على (4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات)".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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