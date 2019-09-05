ترند الموجز| تفاصيل وفاة ودفن وجنازة نجل مرسي.. وأول تحرك قضائي ضد الفنان محمد علي.. ووالده يتهم الإخوان بتحريضه..ولغز صورة صلاح مع زوجة مسئول ببرشلونة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القصة الكاملة لرحيل نجل مرسي.. تفاصيل الوفاة ومكان الدفن وإجراءات الجنازة.. وأمنيته التي تحققت، وبعد الفيديو المسيء.. أول تحرك قضائي ضد الفنان محمد علي.. ووالده ينهار باكيا: ’’الإخوان غسلوا دماغه‘‘، وبعد أنباء عرضه للبيع.. صورة صلاح مع زوجة مسئول في برشلونة تثير التساؤلات.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القصة الكاملة لرحيل نجل مرسي.. تفاصيل الوفاة ومكان الدفن وإجراءات الجنازة.. وأمنيته التي تحققت

توفي عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، مساء الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام، أثناء محاولة إسعافه.

تفاصيل الوفاة

وقال "عبدالمنعم عبدالمقصود " محامي عائلة الرئيس المعزول، في تصريحات صحفية إن أزمة قلبية انتابت " عبدالله " أثناء قيادته سيارته، موضحًا أن صديقه تمكّن من إيقاف السيارة قبل اصطدامه بأي شيء، ومن ثم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أن فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، للتحقيق في الوفاة.

تفاصيل الدفن والجنازة

ودُفن عبدالله فجر الخميس، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقبرة نفسها التي دفن بها والده في يونيو الماضي.

وبحسب “إرم نيوز“ فإن إجراءات دفن عبدالله في المقبرة الواقعة شرق القاهرة، تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لتأمين الجنازة والمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتمت عملية دفن نجل مرسي فجرًا حتى تسهل عملية التأمين على رجال الأمن، وتجنبًا لوجود زحام وتجمع المواطنين حول الجنازة، كما أنه تم منع الصحفيين والمصورين من تغطية الجنازة، على غرار ما حدث مع والده الذي توفي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس في يونيو الماضي.

من جانبه، أكد محامي أسرة مرسي في تصريحات لـ”القاهرة 24“ أن السلطات الأمنية سمحت بحضور “أسامة” شقيق عبدالله، والذي يقضي عقوبة الحبس، الجنازة.

وفي ذات السياق، احتل عبدالله مرسي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر خلال الساعات الماضية، بعد وفاته.

أمنية عبد الله التي تحققت

وفي سياق متصل، تداول رواد السوشيال ميديا، منشورا للراحل عبد الله، قبل شهرين، تمني خلاله أن يموت ميتة أبيه.

وكان الرئيس المعزول محمد مرسي، قد توفى قبل 3 أشهر بعد تعرضه لأزمة قلبية أيضا، خلال محاكمته في قضية التخابر مع حماس.

وقال عبدالله في منشوره: “دُفن قلبي يا أبى يوم دُفنت تفاصيل كثيرة دُفِنت بجوار أبى”.

وأضاف: “حضنك الدافئ الذي يزيل كل جراحي وأوجاعي، والله يا أبي لا يشفِ صدري ويجبر روحي المكسورة ويذهب حزني إلا أن ألحق بك علي دربك وطريقك”.

وتابع: "لم تعد لدي رغبة في الحياه من بعدك يا أبى، فارقت الحياة فكيف لي أن أعيش بدون وجودك فيها كنت أصبر نفسى بأنك يوماً ستعود ونجتمع مرة أخري”.

من هو عبد الله مرسي؟

وعبد الله مرسي هو أصغر أبناء الرئيس المعزول، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ودرس إدارة الأعمال في الكلية الكندية الدولية.

وسبق أن تم القبض على عبدالله، في عام 2014، في قضية ”حيازة مخدر الحشيش“ قبل أن يطلق سراحه، لعدم وجود أدلة.

وسبق التحقيق مع الراحل في قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وأخلى سبيله في شهر أكتوبر 2018 بكفالة 5 آلاف جنيه، ولم يتعرض للحبس أو الخضوع للتحقيق منذ إطلاق سراحه، بحسب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الأسرة.

(رابط الخبر)

بعد الفيديو المسيء.. أول تحرك قضائي ضد الفنان محمد علي.. ووالده ينهار باكيا: ’’الإخوان غسلوا دماغه‘‘

أثار الفنان محمد علي، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد نشره فيديو على صفحته بالفيس بوك، يهاجم خلاله القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي، يتهمه ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

وأكد سالم أن ما قاله الممثل محمد علي، في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وإفتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض إبتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.

من ناحية أخرى، قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان الهارب محمد علي إنه "مصدوم ومدمر من محمد لأن القوات المسلحة حياتي وخيرهم عليا أنا وأولادي"، مضيفا: "أنا بعتذر للرئيس السيسي وللقوات المسلحة وإحنا ملناش فلوس عند الجيس وكل اللي محمد بيقوله ده مش صح وأكيد وراه حد خلاه يعمل كده".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن نجله محمد على لا يحتاج إلى شيء وكان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.

وتابع والد الفنان: "محمد يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.

ودخل والد الفنان محمد علي فى نوبة بكاء على الهواء: ”أبني موتنى بالحياة أمه وأخوه اتدمروا بسببه ازاى يغلط فى الرئيس اللى هو المثل الأعلي لينا”.

وأضاف “الملايين والفلوس كلها اللى حلتنا من خير الجيش.. بقى ده رد الجميل يا محمد؟”.

وأردف: "أشعر بالصدمة من التصرفات التى قام بها ابنى، وابنى أنتج فيلم بقيمه 27 مليون جنيه بدون أى قروض من البنوك، وحدثت مشاجرة بينى وبينه بسبب انفاق 27 مليون جنيه على فيلم".

Advertisements

وأكد: "نجلى يتعرض لضغوط الآن من قبل عناصر فى جماعة الإخوان الإرهابية، وتواصلوا معه عن طريق اللى اسمه هشام عبد الله ومعتز مطر"، موضحاً أن "مطر"، قال له أنه تم انضمامك إلينا ونحن سندعمك"، مضيفا: "شكلهم غسلوا دماغ ابنى بره".

وأردف، أن هناك عصابة أشبه بالشبكة العنكبوتية تلتف حول نجله، وتابع:"الإخوان تواصلوا معه وقالوا له أن هناك طائرة خاصة ستأتى لك".

ولفت "عبد الخالق"، إلى أن نجله باع كل ما يملك فى مصر وبأسعار ضعيفة بشكل مفاجئ ودمر عائلته، وتابع: "لو كان مات زى أخوه كان أحسن لكن يموتنا جنبه وهو يعيش".

(رابط الخبر)

بعد أنباء عرضه للبيع.. صورة صلاح مع زوجة مسئول في برشلونة تثير التساؤلات

أثارت صورة متداولة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع زوجة مسئول في نادي برشلونة الإسباني، جدلا كبيرا، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد التقارير الإعلامية التي تحدث عن رغبة إدارة الريدز في بيع اللاعب المصري بأعلى سعر الموسم المقبل.

ونشرت زوجة اللاعب السابق إريك ابيدال، السكرتير الفني لفريق برشلونة، صورة تذكارية تجمعها بصلاح، أثناء تواجده بدبي.

وأثارت الصورة تساؤلات كثيرة، كان أبرزها، هل تحدث أبيدال مع صلاح عن الانضمام لبرشلونة؟

وكان صلاح سبق وأن وصف برشلونة بأنه النادي المفضل له في إسبانيا.

وزاد الأمر غموضا، خاصة بعدما كشفت مؤخرا، صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يدرس بيع نجمه الأول محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم، مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وجادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: "رغم أن صلاح يعد النجم المفضل لجماهير ليفربول، فإن إدارة الريدز ترى أن الوقت أصبح مانسبا لبيعه الموسم المقبل، بأعلى مقابل مادي".

وتأتي تصريحات "ميرور"، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين صلاح وزميله ساديو ماني، بعدما غضب الأخير من أنانية اللاعب المصري في إحدى الهجمات، خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا: ماني ينفعل على كلوب بسبب أنانية صلاح.. والمدرب الألماني: ’’عالجنا الأمور في غرفة الملابس‘‘

وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قد كشف في وقت سابق أن إدارة ليفربول أبدت استعدادها للموافقة على رحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فوز الريدز بالدورى الإنجليزى، خلال الموسم الجارى.

وذكر الموقع الشهير، أن إدارة ليفربول تسعى لتحقيق أقصى عائد مادى من بيع صلاح، وتخطط لأن يكون أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، مضيفا أن بطل أوروبا سيرصد مبلغ 250 مليون يورو، على الأقل مقابل اتمام الصفقة.

ويحظى نجم المنتخب المصري باهتمام واسع من مختلف الأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد الإسبانى.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على الجناح المصري هذا الموسم، برفع راتبه الأسبوعى إلى 430 ألف جنيه إسترلينى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تلك الخطوة أتت بعد الاهتمام المتزايد من عدة فرق أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى بضم الجناح المصري.

وسيقوم نادى ليفربول بتمديد عقد صلاح مجدداً من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهى فى صيف 2024، وهو ما يجعل "الفرعون" ثانى أعلى لاعب يتقاضى راتباً فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل "سانشيز" كما هو متوقع إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت أن وكيل صلاح، طلب في وقت سابق الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف الريـال.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريـال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح أو ساديو مانى لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات مع وكيل صلاح، الذي طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس النادي للتراجع عن اتمام الصفقة، بسبب المبالغة في الطلبات المالية.

وكشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد، رغبته في التعاقد مع صلاح، بعد عودة زيدان لتدريب الملكي.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زيدان، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وأبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

(رابط الخبر)