الحسن التقت رابطة مخاتير بيروت وترأست اجتماعا للجنة مدونة قواعد السلوك الخاصة بهم

أوضح رئيس رابطة مخاتير ​بيروت​ مصباح عيدو، عقب لقائه على رأس وفد من ​مخاتير بيروت​، وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في حضور المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين جلال كبريت، "أنّنا استعرضنا معها بعض الأمور الحياتيّة الّتي تخصّ المواطن، ومن أهمّ المواضيع الّتي طرحناها، سؤالنا عمّا إذا كان هناك مرسوم قريب للتجنيس، لأنّ هذا الموضوع يهمّ المواطن، وقد أشارت الحسن إلى أنّ لا ​مرسوم تجنيس​ في الوقت الحاضر".

ولفت إلى "انّنا استعرضنا كذلك قضايا تهمّ المواطن على مستوى الأحوال الشخصية، وشكرنا الحسن على الاهتمام الحاصل، وطلبنا دعمها الزائد في هذه القضايا، وسألناها عن إخراجات القيود للمواطنين المقيمين، فهذا الموضوع يعمل عليه ويحتاج إلى قليل من الوقت لكي ينجز". وبيّن "أنّنا تناولنا معضلة أزمة السير في بيروت، وستجتمع مع المحافظ وقيادة الشرطة لهذا الأمر، ووعدتنا الحسن أنّ المسألة تحتاج إلى قليل من الصبر، وكلّنا ثقة بها لتحقيق هذه المطالب".

ومن جهة ثانية، ترأست الحسن اجتماعًا للجنة مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمخاتير، الّتي تضمّ نائب رئيس اللجنة جلال كبريت ومدير عام المجالس المحليّة والإداريّة بالتكليف فاتن أبو حسن، وأعضاء اللجنة. وقد تمّ تكليف أعضاء اللجنة تحضير مسودّة مشروع للمدوّنة، وكلّفت كبريت بمتابعة الموضوع على أن يتمّ عرض المسودّة في الاجتماعات المقبلة.

وكانت الحسن قد التقت المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​.