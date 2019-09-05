الوفاء للمقاومة: عملية المقاومة ثبتت قاعدة ان اي عدوان لن يمر دون رد

اعتبرت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ أن "المقاومة تقصدت ان يكون الرد على العدوان الاسرائيلي في عمق الارض المحتلة وانطلاقا من الارض اللبنانية المحررة لتؤكد حقها في ردع اي عدوان فضلا عن ثبيت قاعدة أن اي عدوان اسرائيلي لن يمر دون رد رادع".

وفي بيان لها شكرت الكتلة كل "الشخصيات والقوى السياسية اللبنانية والعربية والاقليمية على مواقفها المنددة بالعدوان الاسرائيلي"، مؤكدة "تقديرها للموقف المسؤول لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ و​المجلس الاعلى للدفاع​ وكل ​القوى الوطنية​".

واعربت الكتلة عن "ارتياحها لجدية المداولات التي جرت في لقاء بعبدا الاقتصادي والتي من شأنها دفع الى الامور الى الامام".

من جهة اخرى شجبت الكتلة الحرب الاقتصادية التي تعمد فيها ​الادارة الاميركية​ الى فرض عقوبات تعسفية على افراد ومؤسسات وتستهدف من خلالها ممارسة الابتزاز السياسي.