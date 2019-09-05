بيشوتا زار رئيس بلدية الناقورة شاكرا دعم الجنوبيين لجنود حفظ السلام

زار قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" الجنرال الإيطالي ​برونو بيشوتا​ بلدة ​الناقورة​، وإلتقى رئيس ​البلدية​ المهندس عباس عواضة في حضور أعضاء المجلس البلدي، في إطار الزيارات البروتوكولية التي تندرج ضمن اللقاءات التي تهدف إلى تمتين العلاقة التي تربط الوحدة الإيطالية بالسلطات المحلية وإلى زيادة التعاون المثمر في ما بينهما.

وشكر عواضة الجنرال بيشوتا على الزيارة وجنود حفظ السلام الإيطاليين على "جهودهم ودعمهم لأبناء المنطقة"، مشيرا إلى أن "علاقة الصداقة المميزة مع ​إيطاليا​ ومع جنود حفظ السلام الإيطاليين تعود إلى العام 1982، وحاليا التعاون الوثيق للسلطات المحلية مع ​الكتيبة الإيطالية​ يساهم في تعزيز الصداقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيطالي".

وشكرالجنرال بيشوتا عواضة وسكان الناقورة وبلدات ​الجنوب​ على "دعمهم لجنود حفظ السلام خلال تأديتهم مهاهم في منطقة جنوب الليطاني".