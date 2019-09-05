سأل عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​الياس حنكش​، "هل كنتم بحاجة إلى موفد فرنسي أو هيئة دولية لتقرّوا بدقّة الوضع؟". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حزب الكتائب" حذّركم منذ سنوات من خطر استمراركم بنهج الإستهتار ب​المالية العامة​ وسوء الإدارة، ولكن من دون جدوى"، مركّزًا على أنّ "النهوض يبدأ بحكومة كفوءة بعيدة عن ​المحاصصة​، تمسك بسيادة لبنان وتحكم بعدل ووعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: هل كنتم بحاجة لموفد فرنسي لتقروا بدقة الوضع؟ النهوض يبدأ بحكومة كفوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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