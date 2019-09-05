النشرة: انفجار لغم أرضي مضاد للآليات بسبب حريق بالقرب من مسجد في العباسية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "حريقًا شبّ في القرب من مسجد الرحمن في منطقة العباسية، وتسبّب بانفجار لغم أرضي مضاد للآليّات، كان قد زرعه الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله للمنطقة".
وأوضح أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات، ويعمل فريق من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" على الكشف على مكان الانفجار".
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