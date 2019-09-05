النشرة: انفجار لغم أرضي مضاد للآليات بسبب حريق بالقرب من مسجد في العباسية

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "حريقًا شبّ في القرب من مسجد الرحمن في منطقة ​العباسية​، وتسبّب بانفجار لغم أرضي مضاد للآليّات، كان قد زرعه ​الجيش الإسرائيلي​ أثناء احتلاله للمنطقة".

وأوضح أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات، ويعمل فريق من ​الجيش اللبناني​ وقوات "اليونيفيل" على الكشف على مكان الانفجار".