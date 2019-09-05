جعجع يلتقي البخاري في هذه الأثناء في معراب بحضور الرياشي

يلتقي رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في هذه الأثناء في دارته في ​معراب​، السفير السعودي في لبنان ​وليد البخاري​، في حضور الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ ومدير مكتب جعجع إيلي براغيد.

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