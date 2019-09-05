الغريب: نرفض التجنيد الإجباري في الجيش الاسرائيلي ونحن في قلب محور الم

اعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ناصر الدين الغريب انه "يجري استهداف كل من يقف إلى جانب محور المقاومة"، مؤكداً "اننا في قلب هذا المحور ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قلق من نتائج الانتخابات لذلك هو يعتدي على سوريا ولبنان".
وفي حديث تلفزيوني أكد الغريب "رفض التجنيد الإجباري في الجيش الاسرائيلي"، معتبرا ان "منع المشايخ الدروز من الوصول إلى معبر الشيخ حسين على الحدود الأردنية لزيارة سورياجاء بأوامر عليا من السلطات الإسرائيلية التي تمارس العنصرية بحق الدروز".
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