الغريب: نرفض التجنيد الإجباري في الجيش الاسرائيلي ونحن في قلب محور الم

اعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين ​الدروز​ ​ناصر الدين الغريب​ انه "يجري استهداف كل من يقف إلى جانب محور المقاومة"، مؤكداً "اننا في قلب هذا المحور ورئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قلق من نتائج الانتخابات لذلك هو يعتدي على ​سوريا​ ولبنان".

وفي حديث تلفزيوني أكد الغريب "رفض ​التجنيد الإجباري​ في ​الجيش الاسرائيلي​"، معتبرا ان "منع المشايخ الدروز من الوصول إلى معبر الشيخ حسين على الحدود الأردنية لزيارة سورياجاء بأوامر عليا من ​السلطات الإسرائيلية​ التي تمارس ​العنصرية​ بحق الدروز".