الراعي استقبل لويس لحود وعرض معه الوضع الزراعي في لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مدير عام ​وزارة الزراعة​ لويس لحود الذي عرض مع الراعي الوضع الزراعي في لبنان والمشاكل التي تعترضه والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتسويق الانتاج الزراعي والعمل على فتح اسواق جديدة.

وقد وضع في اجواء يوم التفاح اللبناني في الخامس من تشرين الاول والتحضيرات لاطلاق سياحة البيض في الثامن والعشرين منه كذلك كان بحث في اوضاع القطاع الزراعي في قضاء بشري والعمل على وضع برنامج لدعم هذا القطاع في المنطقة

بعدها التقى البطريرك رئيس فرع مخابرات الشمال العميد كرم مراد. كما التقى متروبوليت عكار للروم الارثوذوكس باسيليوس منصور مع عدد من الكهنة، ثم استقبل الاب لبنان طربيه من ابرشية استراليا المارونية . ومن زوار ​الديمان​ الجمعية العائلية التربوية

واستقبل البطريرك الوزير السابق رشيد درباس والمحامي زياد حبيش.

ولفت درباس إلى أنه "كانت مناسبة للاطلاع من غبطته على نظرته عن الاوضاع المتردية في الدولة اللبنانية وكان نقاش حول الاخطار المحدقة بلبنان سواء من جهة تعرضه لنكسات امنية او اقتصادية وكان تأكيد على ان الدولة اللبنانية هي حاجة لكل مواطن وهي باذن الله ورعاية القادة الروحيين الذين يحاولون ان يلجموا الشطط والشذوذ السياسيي ويعملون على اعادته الى قاعدته الوطنية".