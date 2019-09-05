عسيران: اسرائيل تمارس العدوان على لبنان ومن ثم تلجأ الى الشكوى

علق عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ على الطلب ال​اسرائيل​ي من ​روسيا​ التوسط لاعادة الاعتبار للقرار 1701، معتبرا ان "اسرائيل تعتمد مبدأ "قتلني وبكى وسبقني واشتكى"، لافتا الى ان " اسرائيل تمارس العدوان على ​لبنان وسوريا​ و​العراق​ ومن ثم تلجأ الى الشكوى".

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