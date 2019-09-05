حسن مراد: الحكومة بوصلتها صحيحة وكلنا ثقة أننا سنعمل معا

أكد الوزير ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "لا يكفي وضع المدير العام بالتصرف"، مؤكدا "أننا ك​حكومة​ أعلنا في بياننا ​محاربة الفساد​ لذلك يجب التأكيد أن التحقيق في أي موضوع يتعلق بالهدر او الفساد يجب أن يستكمل وسنتابع هذا الأمر لأننا في وضع حرج ونحن بحاجة لإعادة الثقة بين الناس و​الدولة​"، مضيفا:"الحكومة بوصلتها صحيحة وكلنا ثقة أننا سنعمل معا".

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