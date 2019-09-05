وزارة الصناعة واصلت أخذ عينات من مؤسسات الليطاني: 14 مطابقة و5 غير مطابقة

أعلنت ​وزارة الصناعة​ أنّ "الفرق الفنيّة في اللجنة المشتركة لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعيّة في حوض ​نهر الليطاني​، تواصل بعد كشفها على ​المصانع​ المصنّفة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، أخذ عيّنات من المياه المبتذلة المعالجة الصادرة عن المصانع للتأكّد من مدى سلامة نظم التكرير والمعالجة في المحطات والأجهزة والفلاتر الّتي أنجزها الصناعيّون ل​مشكلة النفايات​ السائلة في مصانعهم".

وأوضحت في بيان، أنّ "الفحوص المخبريّة تتمّ على أساس القيم البيئيّة للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة ​الصرف الصحي​، بحسب قرار ​وزارة البيئة​ رقم 8/1 سنة 2001".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "النتائج لبعض العينات المأخوذة جاءت كما يلي، (مع الإشارة إلى أن عمليات أخذ العينات مستمرة ومتواصلة):

1. "مصنع الأيوبي- Dana Dairy"_ مطابق.

2. "العسكر للتجارة"- غير مطابق.

3. "مؤسسة غزاوي للألبان والأجبان" غير مطابق.

4. "المراعي الخضراء" مطابق.

5. "المركز التجاري للشرق الأوسط" مطابق.

6. "بطرس وطوني يوسف تنوري- Jana Dairy" مطابق.

7. "شركة أبناء جابر جابر للألبان والأجبان"- مطابق.

8. "شركة الخمور اللبنانية بشير مشعلاني وأولاده"- غير مطابق.

9. "شركة الزوادة اللبنانية"- مطابق.

10. "شركة الفا انترفود"- غير مطابق.

11. "شركة تنوري وبعلبكي- مزارع البقاع"- غير مطابق.

12. "شركة سكاف دايري فارم"- مطابق.

13. "شركة قساطلي شتورة (سولفيد)"- مطابق.

14. "شركة ميلكي واي Milky Way"- مطابق.

15. "لويس وجوزف أنطوان جرجورة عيد"- مطابق.

16. "مارون ومروان جرجس العلم"- مطابق.

17. "بسام أحمد حسنا (الاسم التجاري الأرياف اللبنانية للتجارة)"- مطابق.

18. "مؤسسة نقولا أبو فيصل الصناعية والتجارية"- مطابق.

19. "شركة لوريجين"- مطابق".

وبيّنت أنّ "نتائج 14 مؤسسة (نسبتها 73.68%) من أصل 19 جاءت مطابقة، وخمس مؤسسات (نسبتها 26.31%) غير مطابقة"، مشيرةً إلى أنّه "سيتمّ توجيه إنذارات للمؤسسات الّتي جاءت نتائج العيّنات المأخوذة منها غير مطابقة، لتسوية أوضاعها في مهلة أسبوعين تحت طائلة الإقفال".