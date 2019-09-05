أعلنت وزارة الصناعة أنّ "الفرق الفنيّة في اللجنة المشتركة لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعيّة في حوض نهر الليطاني، تواصل بعد كشفها على المصانع المصنّفة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، أخذ عيّنات من المياه المبتذلة المعالجة الصادرة عن المصانع للتأكّد من مدى سلامة نظم التكرير والمعالجة في المحطات والأجهزة والفلاتر الّتي أنجزها الصناعيّون لمشكلة النفايات السائلة في مصانعهم".
وأوضحت في بيان، أنّ "الفحوص المخبريّة تتمّ على أساس القيم البيئيّة للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي، بحسب قرار وزارة البيئة رقم 8/1 سنة 2001".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "النتائج لبعض العينات المأخوذة جاءت كما يلي، (مع الإشارة إلى أن عمليات أخذ العينات مستمرة ومتواصلة):
1. "مصنع الأيوبي- Dana Dairy"_ مطابق.
2. "العسكر للتجارة"- غير مطابق.
3. "مؤسسة غزاوي للألبان والأجبان" غير مطابق.
4. "المراعي الخضراء" مطابق.
5. "المركز التجاري للشرق الأوسط" مطابق.
6. "بطرس وطوني يوسف تنوري- Jana Dairy" مطابق.
7. "شركة أبناء جابر جابر للألبان والأجبان"- مطابق.
8. "شركة الخمور اللبنانية بشير مشعلاني وأولاده"- غير مطابق.
9. "شركة الزوادة اللبنانية"- مطابق.
10. "شركة الفا انترفود"- غير مطابق.
11. "شركة تنوري وبعلبكي- مزارع البقاع"- غير مطابق.
12. "شركة سكاف دايري فارم"- مطابق.
13. "شركة قساطلي شتورة (سولفيد)"- مطابق.
14. "شركة ميلكي واي Milky Way"- مطابق.
15. "لويس وجوزف أنطوان جرجورة عيد"- مطابق.
16. "مارون ومروان جرجس العلم"- مطابق.
17. "بسام أحمد حسنا (الاسم التجاري الأرياف اللبنانية للتجارة)"- مطابق.
18. "مؤسسة نقولا أبو فيصل الصناعية والتجارية"- مطابق.
19. "شركة لوريجين"- مطابق".
وبيّنت أنّ "نتائج 14 مؤسسة (نسبتها 73.68%) من أصل 19 جاءت مطابقة، وخمس مؤسسات (نسبتها 26.31%) غير مطابقة"، مشيرةً إلى أنّه "سيتمّ توجيه إنذارات للمؤسسات الّتي جاءت نتائج العيّنات المأخوذة منها غير مطابقة، لتسوية أوضاعها في مهلة أسبوعين تحت طائلة الإقفال".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة واصلت أخذ عينات من مؤسسات الليطاني: 14 مطابقة و5 غير مطابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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