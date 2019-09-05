أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، سأل وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق عن كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد نصرالله، لجهة الرد على الإعتداءات الإسرائيلية وسقوط الخطوط الحمراء، فأجاب رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون بالبيان الوزاري وبالقرار 1701".
ولفتت إلى أنّ "من جهته، ركّز وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، على أنّ "لا أحد يريد استباحة الحدود، والرد يكون إذا اعتدت إسرائيل على لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـ"LBCI": الحريري أكد الالتزام بالبيان الوزاري والقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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