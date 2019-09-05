معلومات الـ"LBCI": الحريري أكد الالتزام بالبيان الوزاري والقرار 1701

أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، سأل وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ عن كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد نصرالله، لجهة الرد على الإعتداءات ال​إسرائيل​ية وسقوط الخطوط الحمراء، فأجاب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون ب​البيان الوزاري​ وبالقرار 1701".

ولفتت إلى أنّ "من جهته، ركّز وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، على أنّ "لا أحد يريد استباحة الحدود، والرد يكون إذا اعتدت إسرائيل على ​لبنان​".