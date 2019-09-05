الجراح: الحريري أكد أن التعيينات ستوضع على جدول الاعمال

أشار وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أكد أن ​التعيينات​ ستوضع على جدول الاعمال وأن الوزراء سيزودون بالسيرة الذاتية للمرشحين".

ولفت الجراح الى ان "الأسبوع القادم سيكون هناك جلسات خاصة بالقراءة الأولية لموازنة 2020".