الجراح: الحريري أكد أن التعيينات ستوضع على جدول الاعمال

أشار وزير الاعلام جمال الجراح في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري أكد أن التعيينات ستوضع على جدول الاعمال وأن الوزراء سيزودون بالسيرة الذاتية للمرشحين".
ولفت الجراح الى ان "الأسبوع القادم سيكون هناك جلسات خاصة بالقراءة الأولية لموازنة 2020".
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