AFP: إيران ستعلن السبت تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" بأن "​إيران​ ستعلن السبت ​تفاصيل​ الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في ​الاتفاق النووي​".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد يوم أمس أن "الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتنا النووية تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي".

وأمر روحاني بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.