4 التزامات وضعها "الأعلى للإعلام" لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأكواد. ويرصد ”الخليج 365” الأكواد التى وضعها المجلس لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية كالآتى: Advertisements _يقتضى ضمان حقوق الملكية الالتزام بالقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية . _ الالتزام بحقوق المؤلف والناشرين والمبدعين والمؤسسات والشركات و الاتحادات العامة والخاصة فيما يخص ملكيتهم لحفوق الملكية الفكرية . _نشر أو بث اسم أصحاب حقوق الملكية الفكرية عند الاقتباس فى الحالات التى تتطلب ذلك . _تعويض أصحاب حقوق الملكية الفكرية المنتهكة عن الأضرار التى أصابتهم وفقا لحجم الضرر.

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