شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الحرية المصرى" ينظم احتفالية رأس السنه الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام حزب الحرية المصري، برئاسه الدكتور صلاح حسب الله، احتفالاً بمناسبة رأس السنة الهجرية وتكريم بعض الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم.

جاء هذا بحضور كلا من النائب طلعت القواس نائب رئيس الحزب، النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، والدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، واحمد بيومي الامين العام المساعد، والدكتور احمد ادريس امين التنظيم، واكمل نجاتي الامين العام المساعد لشئون التنظيم، وامين قسم عابدين محمد حسن المحامي، ولفيف من قيادات الحزب المركزية وبمحافظة القاهرة.

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وقال القواس، إن الحزب يسعى إلى المشاركة الفعالة مع الجماهير، من خلال مشاركتهم في مثل هذه الاحتفالات التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الشعب المصري، مؤكدًا ان الشعب المصري لديه عادات وتقاليد تراثية خاصة باحتفالاته بالمناسبات والشعائر الدينية.

وتابع نائب رئيس الحزب، أن هناك عدد من الفعاليات المتنوعة خلال هذه المرحلة من أجل التواصل مع المواطنين بداية من الشباب وتدريب المحليات مرورا باسعار مخفضة تختص بالتحاليل والاشعة والمستشفيات وحتى بيع السلع المدرسية باسعار مخفضة، كل هذا يأتي في اطار سعي الحزب الدائم في كسب ثقة المواطن.