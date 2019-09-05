شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى البرلمان": قانون العمل الجديد سينصف المرأة العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد سينصف المرأة العاملة، ويضع ضمانات لحماية حقوقها والحفاظ عليها.

وأضافت "عطوة"، لـ"الخليج 365"، أن قانون العمل الجديد يجب أن يشجع على رفع نسبة المرأة العاملة، وأن يشجع المؤسسات والمنشآت على توسيع مشاركة المرأة فى العمل، وتوليها المناصب القيادية، خاصة بعد أن تولت المرأة مواقع قيادية فى السنوات الأخيرة وأصبحت وزيرة وتمثل فى البرلمانن وأثبتت كفاءتها وجدارتها.

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وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كل أشكال وصور الدعم للمرأة المصرية، تكريما وتقديرا لها وجهودها، موضحة أن مشروع قانون العمل سيناقش فى مجلس النواب بدور الانعقاد المقبل.