بالصور- حريق في شركة المياه بالمحلة.. والتحريات الأولية: ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين : اندلع حريق داخل شركة المياه والصرف الصحي في مدينة المحلة الكبرى، بنطاق حي ثان المحلة، اليوم الخميس. وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق داخل شركة المياه والصرف الصحي بمدينة المحلة. انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ، للسيطرة على الحريق وتحديد الخسائر. ورجحت المعاينة الأولية لموقع الحادث، أن السبب وراء اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي.

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