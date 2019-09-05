شقيق رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من أجل "المصلحة الوطنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

ذكر جو جونسون، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سوف يستقيل من منصبه كوزير ونائب برلماني بعدما شعر أنه "ممزق بين ولائه لعائلته والمصلحة الوطنية".

وقال جو جونسون في تغريدة: "إنه لشرف تمثيل دائرة أوربينجتون (في جنوب شرق إنجلترا) لتسع سنوات وشغل منصب الوزير في عهد ثلاثة من رؤساء الوزراء".

وكتب: "في الأسابيع الأخيرة كنت ممزقا بين ولائي لعائلتي والمصلحة الوطنية، إنه توتر لا يمكن حله وآن الوقت لآخرين أن يتولوا أدواري كعضو برلمان ووزير"، مضيفا هاشتاج حول وانتهى.