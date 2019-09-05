اول تعليق لداوود اوغلو بعد فصله من العدالة والتنمية

علق أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق، اليوم الأربعاء، على قرار فصله من حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يعد أحد أبرز مؤسسيه.وقال أوغلو، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن ”هدف إدارة العدالة والتنمية ليس إخراج أشخاص وعزلهم من الحزب، ولكن هدفهم هو تلك المبادئ التي سبق وتحدثنا عنها. ونحن خلف تلك المبادئ“.

وكان أحمد داود أوغلو، وجه في أفريل الماضي انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث ألقى باللوم في أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية الشهر الماضي على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين.

تصريحات أبريل كانت أول انتقاد علني شديد يوجهه داود أوغلو لأردوغان منذ ترك منصبه قبل نحو ثلاثة أعوام، وقد ندد فيها بسياسات الحزب الاقتصادية والقيود التي يفرضها على وسائل الإعلام والضرر الذي قال إنه لحق بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات.

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وذكر داود أوغلو، حينها، في بيان مكتوب من 15 صفحة: ”تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب“.

وشدد على الحاجة للإصلاح داخل الحزب. وقال: ”أدعو المسؤولين التنفيذيين في حزبنا والكيانات المعنية لتقييم كل هذه الأمور ورؤيتنا المستقبلية بعقلانية وهدوء“.

وكان داود أوغلو عضوًا بارزا في حزب العدالة والتنمية ويتمتع بمكانة بارزة فيه، وتولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان.