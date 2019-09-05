جدل واسع في المغرب بعد توقيف صحفية وملاحقتها قضائيًا بتهمتي "الزنا والإجهاض"

قرر القضاء المغربي ملاحقة الصحفية في صحيفة ”أخبار اليوم“، هاجر الريسوني (28 عامًا)، وتوقيفها بتهمتي ” الاجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج“، ما أثار عدة ردود فعل متضامنة معها ومنددة بملاحقتها قضائيًا بهذه التهم.

وأوقفت الشرطة، صباح السبت، الصحفية هاجر الريسوني، ابنة أخ أحمد الريسوني، رئيس ما يسمى ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“، عند خروجها من عيادة طبية في الرباط برفقة شخص يحمل الجنسية السودانية، كما ألقي القبض على طبيبها المعالج ومساعده وكاتبته، ويتم متابعتهم حاليًا بتهم الزنا والإجهاض والمساعدة عليه.

وستبدأ محاكمتها في 9 سبتمبر، وتواجه عقوبة السجن ما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة في حالة الإدانة.

وأثارت القضية ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعربت عن التضامن معها والاستياء من التشهير بها وملاحقتها بقوانين منافية للحريات الفردية، يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب بإلغائها منذ سنوات.

وأصدرت النقابة الوطنية المغربية للصحافة اليوم الأربعاء، بلاغًا طالبت من خلاله باحترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس، كما كتبت صحيفة ”أخبار اليوم“ التي تعمل لحسابها هاجر الريسوني على صفحتها الأولى الأربعاء: ”سلاح التشهير الخبيث يضرب أخبار اليوم من جديد“، معنونة افتتاحيتها ”لن نيأس“.