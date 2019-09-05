حكومة الائتلاف الجديدة بإيطاليا تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس ماتاريلا

أدت حكومة الائتلاف الجديدة في إيطاليا برئاسة جوزيبي كونتي، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وذلك بعد تشكيلها أمس الأربعاء وقبل انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء .

وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد عين لويجي دي مايو

زعيم حركة خمس نجوم وزيرا للخارجية، وروبرتو جوالتييري من الحزب الديمقراطي وزيرًا للمال، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي لورنزو جويريني وزيرا للدفاع، كما تتولى المحامية والقائدة السابق لقوات الأمن في ميلانو لوتشيانا لامورجيزي وزارة الداخلية.