حكومة الائتلاف الجديدة بإيطاليا تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس ماتاريلا

أدت حكومة الائتلاف الجديدة في إيطاليا برئاسة جوزيبي كونتي، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وذلك بعد تشكيلها أمس الأربعاء وقبل انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء .
وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد عين لويجي دي مايو
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