روسيا تدعو إلى تطبيع الوضع حول الاتفاق النووي بعد قرار إيران تخفيض التزاماتها

دعا ممثل روسيا الدائم المنظمات الدولية في جنيف ، ميخائيل أوليانوف، إلى تطبيع الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني بعد قرار إيران تخفيض التزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة مرة أخرى.

وكتب أوليانوف - على صفحته في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أصبحت الحروب التجارية ظاهرة شائعة، لكن في حالة إيران، فإننا نشهد شيئًا آخر: تشديد العقوبات مقابل تخفيض الالتزامات النووية، الكل خاسر في هذا السباق، لقد حان الوقت لإعادة كل شيء إلى طبيعيته بما في ذلك مراعاة مقترحات فرنسا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أصدر

أمس أمرا بانطلاق الخطوة الثالثة بخفض التزامات بلاده النووية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري.وقال روحاني -في مؤتمر صحفي- إن "إيران ستقوم بتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي اعتبارا من يوم الجمعة، وخلال ذلك يجب على منظمة الطاقة الذرية القيام بما تحتاجه البلاد في مجال الأبحاث وتنمية التكنولوجيا النووية".ومنح الرئيس الإيراني، القوى الأوروبية شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، محذرا من خطوة قال إنها ستحدث "آثارا هائلة".وفي المقابل، قدمت فرنسا التي تقود محاولات أوروبية لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي مقترحا بفتح خطوط ائتمان لإيران تصل قيمتها لنحو 15 مليار دولار مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي، الأمر الذي رفضته طهران مؤكدة الامتناع عن تسلم 15 مليار دولار -قرضا- وإنما (تقبل ذلك فقط) مقابل بيع نفطها ، موضحة أنها لن تتفاوض مع فرنسا ولا غيرها بشأن قدراتها العسكرية وبرنامجها للصواريخ الباليستية .واتفقت طهران ودول غربية والولايات المتحدة عام 2015 على خطة شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بالاتفاق النووي، والتي انسحبت منها أمريكا في مايو الماضي، عازية ذلك إلى "ثغرات" يُمكن أن تسمح لطهران بالتقدم نحو صنع قنبلة نووية بدون "انتهاك الاتفاقية.