نوع من العرفان والوفاء يقدمه الشعب اليمني في "مليونية الوفاء للإمارات"

مليونية الوفاء للإمارات، التي يقدمها شعب جنوب اليمن كنوع من العرفان والوفاء لدولة الإمارات، ودورها الرائد في مختلف المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية.

أكد مغردون، أن شعب جنوب اليمن يقدم نوع من العرفان والوفاء للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة دولة سيوف الحق شيوخ العرب، لافتين إلى أن هذا الوفاء لن يكون اليوم فقط بل سيكون للتاريخ جيل بعد جيل تتوارثه الأجيال بعد

إنقاذ الجنوب من عبث ودنس المحتلين لأراضى الأشقاء في اليمن.

وتابع مغردون:"ما رأينا من أهل الجنوب الشرفاء الأوفياء إلا بياض الوجه والصدق والأمانة، نشكرهم على هذه الوقفة الكريمة الوفيّة من أرض الجنوب للإمارات العربية المتحدة".

وأكد آخرون، أن الجنوب من أقصاه يرسم لوحة وفاء عظيمة للأشقاء في دولة الإمارات، للدعم السخي للأخوة والأشقاء في جنوب اليمن في مرحلة هي الأشد تعقيدًا وصعوبة في تاريخة.

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ووجة مغردون من جنوب اليمن الشكر لشعب الإمارات العربية المتحدة، لوقوفهم إلى جانب المدن الجنوبية لتحقيق تطلعاتها، وكذا مساعدتها في القضاء على الجماعات الإرهابية، مؤكدين أن كل قبائل الجنوب العربي خرجت عن بكرة أبيها للتعبير عن الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح آخرون، أن أبناء الإمارات والمملكة العربية السعودية فى خندق واحد، وأن هذا أساس يؤكد استمرار القادة الكبار، قائلين:"حين يتحدث الكبار يختفي جميع المتسلقين والمنتفعين".