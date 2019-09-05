بعد تلقيها تهديدات.. جنوب أفريقيا تغلق سفارتها وقنصليتها في نيجيريا

أغلقت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، موقتاً، بعثتيها الدبلوماسيتين في نيجيريا؛ وذلك بعد تلقيها تهديدات بعمليات انتقامية رداً على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة بجنوب

أفريقيا.وقال "لونجا نجيجيليلي" الناطق باسم الخارجية - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الخميس/ - "إنهم تلقوا معلومات وتهديدات من نيجيريين وقرروا أن يغلقوا مؤقتاً سفارة جنوب أفريقيا في العاصمة (أبوجا) والقنصلية في مدينة (لاجوس) بنيجيريا".وكانت مدينة "جوهانسبرج"، أكبر مدينة في جنوب أفريقيا، قد شهدت 3 أيام من أعمال شغب ضد أجانب خلفت 5 قتلى.