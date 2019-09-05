بوتين: مهتمون بالعمل مع المستثمرين الأجانب ولدينا تعاون جيد مع الهند والصين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن وضع منطقة الشرق الأقصى تغير في السنوات الأخيرة حيث أصبحت رمزا للانفتاح.

وأضاف بوتين ـ في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة "فلاديفوستوك" في أقصى شرق روسيا وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ "علاقتنا مع شركائنا تقوم علي الاحترام المتبادل والحوار والثقة"، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالعمل مع المستثمرين الأجانب، ولديها تعاون جيد مع الهند والصين.

ونوه بأن مدينة "فلاديفوستوك" تعد الآن عاصمة للتعاون الاقتصادي لآسيا

والمحيط الهادي"، لافتا إلى أن هناك الكثير من فرص العمل والاستثمار الكبيرة في الشرق الأقصى.وأوضح بوتين أن الهجرة من مدينة "فلاديفوستوك" انخفضت إلى النصف منذ عام 2015 تقريبا، مؤكدا أن منطقة الشرق الأقصى مهمة جدا ولديها إمكانية ديموغرافية جيدة.وأقترح الرئيس بوتين تأسيس صندوق استثماري في مدينة "فلاديفوستوك" لتمويل المشاريع الواعدة، مشيرا إلى أن المستثمرين ضخوا 612 مليار روبل في الشرق الأقصى الروسي، وأن هناك جهودا لتحسين معيشة المواطنين هناك، لكنها تتطلب حركية أكبر لنجاحها.وأشار الرئيس الروسي إلى برنامج سكني لدعم الأسر في الشرق الأقصى الروسي يتضمن تقديم قروض سكنية بشروط مغرية للأسر الشابة.وقال :" ابتداء من العام الجاري سيتم منح قروض سكنية للأسر الشابة في منطقة الشرق الأقصى بفائدة سنوية تبلغ 2%، على أن يستمر هذا البرنامج لمدة خمس سنوات فقط"، موضحا أن الحكومة ستقوم بتخصيص أموال لتمويل هذه القروض.يُذكر أن فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الخامس في "فلاديفوستوك" انطلقت أمس /الأربعاء/ وتستمر حتى يوم غد الجمعة بمشاركة حوالي 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.